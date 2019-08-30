Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

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