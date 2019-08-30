Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев. С той страшной трагедии прошло ровно 15 лет.

В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1

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