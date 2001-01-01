Экономика
Ближайшими целями роста выступят уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по РТС - Инвестиционная палатаФинмаркет 01:30
Ближайшими целями роста, по нашему мнению, выступят уровни 2500 пунктов по индексу МосБиржи и 1200 пунктов по РТС", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Спорт
Устюгов чуть не подрался с Клебо после полуфинального спринта
Обновлено в 09:57
Политика
Путин пообещал доплатить пенсионерам
Президент заявил, что уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 05:06
Кино
Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.
Обновлено в 10:11
Общество
Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала
Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В дневниках маршала нашли причину провала СССР в начале Великой Отечественной
В Центральном архиве Министерства обороны России обнаружены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского, в которых военачальник назвал одной из главных причин поражений СССР в начале Великой Отечественной войны неграмотность высшего командного состава.
Обновлено в 11:31
Политика
РФ воспротивилась рекомендации ОБСЕ о недопуске наблюдателей на выборы
Делегация России на Парламенсткой ассамблее ОБСЕ не позволила принять рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств под предлогом конфликта интересов, заявил ее глава, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 11:32
Наука
Открыты гены алкоголизма и курения
Ученые из Научно-технологического университета Норвегии в Тронхейме открыли 500 генов, связанных с развитием пристрастия к алкоголю и курению.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Движение в центре Москвы восстановлено после падения автокрана
Движение транспорта по Страстному бульвару в Москве восстановлено после падения автокрана в районе станции метро «Чеховская».
Обновлено в 10:31
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 15 человек в результате взрыва на востоке Сирии
В сирийской провинции Дейр эз-Зор в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере 15 человек.
Обновлено в 11:22
Экономика
Reuters сообщил о планах Сбербанка купить Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с бизнесменом Александром Мамутом о покупке медиахолдинга Rambler Group, сообщил Reuters со ссылкой на пять источников.
Обновлено в 07:30
Политика
Назарбаев отправил правительство в отставку
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Футбол
Дзагоев перенёс операцию на крестообразной связке колена
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Алан Дзагоев перенёс операцию на передней крестообразной связке коленного сустава правой ноги.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Башкирии девушка чуть не задушила младшего брата
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
В НАТО увидели в послании Путина угрозы альянсу
Ройские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы, - отреагировал на послание Путина Федеральному собранию представитель НАТО.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян из запаса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году россиян, которые находятся в запасе, для прохождения военных сборов.
Обновлено в 11:13
Политика
Курц отверг критику Трампа в адрес «Северного потока — 2»
Во время встречи Трамп в очередной раз выступил против «Северного потока – 2», на что австрийский политик ответил, что Вена заинтересована в безопасном газоснабжении.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
На сайте Госдумы появится раздел с «позорными» заявлениями депутатов
На официальном сайте Государственной думы РФ в скором времени появится раздел, в котором будут публиковаться «позорные» заявления и инициативы народных избранников с указанием имен авторов и фракционной принадлежностью.
Обновлено в 07:30
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Обвинение запросило для экс-мэра Владивостока 17 лет колонии
По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока Игорь Пушкарев за взятки в 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Челябинске маршрутное такси врезалось в опору моста
Обновлено в 10:44
Авто
Mercedes отзывает в России более 1 тыс. автомобилей из-за проблем с ПО
АО "Мерседес-Бенц РУС" - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России почти 1,1 тыс. автомобилей C-класса из-за проблем с программным обеспечением (ПО), сообщил Росстандарт.
Обновлено в 10:34
Здоровье
В детсадах Москвы выявили почти 60 случаев дизентерии
Роспотребнадзор подтвердил почти 60 случаев заболевания дизентерией в московских дошкольных образовательных учреждениях.
Обновлено в 11:16
Общество
Из Эрмитажа эвакуируют посетителей
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Политика
Путин назначил Венедиктова заместителем секретаря Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности страны.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту»
Смольнинский суд Санкт-Петербурга отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к агентству «Росбалт», редакции и главному редактору Николаю Ульянову.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В «Ростехе» назвали объем иностранных заказов по экипировке «Ратник»
Иностранные заказчики интересуются комплектом экипировки «Ратник» и ее отдельными элементами.
Обновлено в 07:25
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39