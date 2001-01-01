Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»Soccer.ru 11:51

Защитник "Аякса" Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В первом поединке в Лондоне голландцы победили со счетом 1:0. Невыход в финал станет разочарованием для нас.

Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»

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