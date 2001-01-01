Футбол
Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»Soccer.ru 11:51
Защитник "Аякса" Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В первом поединке в Лондоне голландцы победили со счетом 1:0. Невыход в финал станет разочарованием для нас.
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Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
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Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма.
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Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Общество
Видео с «диспетчерами» из Шереметьева размещали украинские блогеры и сторонники Навального
Видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта Шереметьево смеются, глядя на горящий самолёт, вбрасывалось в соцмедиа украинскими блогерами, оппозиционными иностранными СМИ и лидерами общественных мнений.
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Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
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Происшествия
Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции
Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
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Происшествия
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Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
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Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
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Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
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Общество
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Авто
Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей
Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.
Обновлено в 12:08
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти
Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Культура
Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина
Обновлено в 11:05
Происшествия
«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»
Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
США направили авианосную группу и бомбардировщики к берегам Ирана
Как пишет газета The Wall Street Journal, разведка США якобы получила информацию о планируемых атаках Тегерана на американские силы.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова
Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
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Наука
ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных
В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала
В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Происшествия
На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин
Обновлено в 10:37
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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