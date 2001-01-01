Футбол

Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»Soccer.ru 11:51

Защитник "Аякса" Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". В первом поединке в Лондоне голландцы победили со счетом 1:0. Невыход в финал станет разочарованием для нас.
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Блинд: «Невыход в финал станет разочарованием для „Аякса“»

Soccer.ru11:51

Дейли Блинд: «Чувствую, что нахожусь в полном порядке»

Матч ТВ10:59

Дэйли Блинд: «Аяксу» нужно быть агрессивным и искать счастья у ворот «Тоттенхэма»

Спорт-Экспресс10:54

Дейли Блинд: «Чувствую, что нахожусь в полном порядке»

Sportbox.RU10:59
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Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

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Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Общество

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Видео, на котором якобы диспетчеры аэропорта Шереметьево смеются, глядя на горящий самолёт, вбрасывалось в соцмедиа украинскими блогерами, оппозиционными иностранными СМИ и лидерами общественных мнений.
Обновлено в 12:27
Технологии

Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России

Обновлено вчера в 22:22
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Вооружённый мужчина захватил заложников в табачном магазине во Франции

Во Франции вооруженный мужчина взял в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 12:07
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено в 12:37
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Общество

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Обновлено в 08:30
Общество

Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Авто

Начались продажи оранжевого УАЗ «Хантер» стоимостью 880 тысяч рублей

Стартовали продажи УАЗ «Хантер» оранжевого цвета с ценником от 880 тысяч рублей.
Обновлено в 12:08
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд арестовал четверых подозреваемых в загрязнении нефти

Самарский районный суд отправил на два месяца в СИЗО четырех фигурантов дела о загрязнении нефти, поступавшей из России по трубопроводу «Дружба», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам

Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Музыка

Лазарев провел первую репетицию номера для Евровидения в Тель-Авиве

Обновлено в 06:45
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

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Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

США направили авианосную группу и бомбардировщики к берегам Ирана

Как пишет газета The Wall Street Journal, разведка США якобы получила информацию о планируемых атаках Тегерана на американские силы.
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Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
Обновлено в 06:55
Наука

ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных

В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного

Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
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Блогер Соколовский освобожден от наказания за ловлю покемонов в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга освободил видеоблогера Руслана Соколовского от наказания по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти к социальной группе) в связи с ее частичной декриминализацией, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:10
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Дейли Блинд
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Нидерландский футболист, игрок нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов. Выступает на позициях центрального защитника, левого крайнего защитника и опорного полузащитника.
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