Блестящий гол Руни и ассист принесли «Ди Си Юнайтед» победуSoccer.ru 02:19

Знаменитый английский форвард Уэйн Руни помог "Ди Си Юнайтед" обыграть "Орландо Сити" в матче 6-го тура чемпионата США (2:1). 33-летний футболист отличился результативной передачей на 6-й минуте, а на 30-й забил сам, закрутив мяч в дальний угол ворот с острого угла во время исполнения штрафного.

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