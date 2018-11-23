Йозеф Блаттер Швейцарский футболист

Восьмой президент ФИФА. Впервые избран в 1998 году, переизбран в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах. 2 июня 2015 года, в связи с коррупционным скандалом в ФИФА, объявил об уходе с поста президента ФИФА, заявив при этом, что будет исполняющим обязанности до новых выборов в президенты ФИФА.