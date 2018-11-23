Футбол

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино
Спорт-Экспресс
вчера в 18:56

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино. По его словам, информация Football Leaks о сговоре Инфантино с "Манчестер Сити" и "ПСЖ" достаточным основанием для открытия дела.
Спорт-Экспрессвчера в 18:56

Подробнее о событии

Битва гигантов ФИФА: Блаттер обвинил Инфантино в неэтичном поведении

Вести.Ru02:59

Бывший президент ФИФА призвал начать расследование в отношении Инфантино

Матч ТВ00:46

Бывший президент ФИФА призвал начать расследование в отношении Инфантино

Sportbox.RU00:46

Блаттер призвал комитет ФИФА по этике начать расследование в отношении Инфантино

РИА Новости00:31

Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Спорт-Экспрессвчера в 18:56

Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино

Газета.Ruвчера в 18:15

Бывший президент ФИФА Блаттер требует провести расследование в отношении Инфантино

Sport24.ruвчера в 15:50
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Йозеф Блаттер
Швейцарский футболист
Восьмой президент ФИФА. Впервые избран в 1998 году, переизбран в 2002, 2007, 2011 и 2015 годах. 2 июня 2015 года, в связи с коррупционным скандалом в ФИФА, объявил об уходе с поста президента ФИФА, заявив при этом, что будет исполняющим обязанности до новых выборов в президенты ФИФА.
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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