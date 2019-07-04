Экономика
Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяцаREGNUM 00:34
Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
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Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
В июне реализация Hyundai Creta составила 5 тыс. 955 новых автомобилей, это на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
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Политика
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Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
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Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
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Авто
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле
Эксперты Роскачества рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле.
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Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
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Сегодня состоится пятый пуск ракеты с космодрома Восточный
Сегодня, 5 июля, в 08:41 по московскому времени с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б».
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Общество
Память погибших в Баренцевом море моряков-подводников почтили на Камчатке
Участники митинга почтили память погибших моряков-подводников минутой молчания и возложили цветы к монументу.
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Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
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Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машин
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Культура
Крепость «Корела» погрузится в позднее Средневековье
С 5 по 7 июля в крепости «Корела» (г. Приозерск) пройдет фестиваль средневековья «Русская крепость», посвященный военным противостояниям XIV-XV веков.
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Общество
После выходных потеплеет и на юге, и на севере Сахалина
На Сахалине существенных осадков не ожидается, лишь на крайнем севере пройдут кратковременные дожди.
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Политика
Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций
Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
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Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено 03 июля в 21:59
Экономика
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В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
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Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
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Минсельхоз РФ планирует начать контролировать сбор ягод, орехов, березового сока, лекарственных растений и грибов, поскольку так называемые дикоросы обладают высоким экспортным потенциалом.
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Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
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Общество
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Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры — как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно дешев, а качество связи повысилось.
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Авто
Chevrolet готовит внедорожный минивэн на базе китайского Baojun RM-5
Компания General Motors совместно с автогигантом SAIC готовит к дебюту новый внедорожный компактвэн Baojun RM-5.
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Участковых терапевтов Тюмени штрафуют за невыполнение плана по привлечению населения к профосмотрам и диспансеризации.
Обновлено вчера в 23:50
Интернет
Владельцев «Яндекс.Станции» лишат доступа к сериалам ivi
Официально компания не раскрывает объемы продаж, но в марте 2019 года компания рассказала, что только за февраль-март 2019 года она продала более 10 тыс устройств.
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Клип рэпера из Альметьевска попал в тренды YouTube
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В РЖД проверят выезд Пугачевой на перрон вокзала
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