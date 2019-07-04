Экономика

Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяцаREGNUM 00:34

Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
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Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца

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Амурская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Административный центр: город Благовещенск, основан в 1856 году.
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