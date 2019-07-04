Экономика
Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяцаREGNUM 00:34
Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
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с чего всё началось
Правительство готовит решение о распространении зоны свободного порта и всех сопутствующих статусу преференций на Благовещенск. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе проведенного им в столице Амурской области совещания по вопросам развития региона.Коммерсантъвчера в 23:58
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Происшествия
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Первый зампред комитета Госдумы России по природным ресурсам Василий Власов выступил за создание пунктов приема ягод в российских поселках городского типа.
Обновлено в 04:31
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ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
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Происшествия
Пограничники задержали в Ленобласти переплывшего Нарву француза
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Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
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Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
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Омской полиции передали разрешили штрафовать горожан за шумные вечеринки, попрошайничество и граффити на стенах зданий.
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Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Финансы
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Армия и оружие
КСИР предотвратил теракт в иранском Западном Азербайджане
2 июля сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, базирующиеся в Халдеранском регионе в провинции Западный Азербайджан предотвратили теракт, готовящийся одной из ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
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В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
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МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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