Правительство готовит решение о распространении зоны свободного порта и всех сопутствующих статусу преференций на Благовещенск. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе проведенного им в столице Амурской области совещания по вопросам развития региона.

с чего всё началось

Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца

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