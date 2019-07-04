Экономика
Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяцаREGNUM 00:34
Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
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с чего всё началось
Правительство готовит решение о распространении зоны свободного порта и всех сопутствующих статусу преференций на Благовещенск. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе проведенного им в столице Амурской области совещания по вопросам развития региона.Коммерсантъвчера в 23:58
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Происшествия
В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека
Обновлено в 02:48
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Футбол
Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес
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Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России
Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России.
Обновлено в 03:19
Игры
На eBay продали самую редкую в мире игру за $90 тысяч
Rare Atari 2600 game Extra Terrestrials — not the E.T. game that killed consoles — asks $90,000 on eBay https://t.co/USk2wSLneJ pic.twitter.com/o5U3vufde3 — Polygon (@Polygon) 3 июля 2019 г.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
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Обновлено в 03:14
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина
Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе
Обновлено в 01:29
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено в 02:09
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто».
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
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Здоровье
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Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
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Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
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Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Как говорится в отчете организации, за первые 6 месяцев текущего года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились на 2,4% до 828 750 единиц.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
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Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
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Происшествия
Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково
Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".
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