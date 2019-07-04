Экономика

Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяцаREGNUM 00:34

Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
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с чего всё началось

Благовещенск получит статус порто-франко к октябрю

Правительство готовит решение о распространении зоны свободного порта и всех сопутствующих статусу преференций на Благовещенск. Об этом сообщил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе проведенного им в столице Амурской области совещания по вопросам развития региона.
Коммерсантъвчера в 23:58

Подробнее о событии

Благовещенск может получить статус «Свободный порт Владивосток» через три месяца

ТАСС01:49

Благовещенск получит статус «Свободного порта» через три месяца

REGNUM00:34

Благовещенск может до октября получить статус СПВ - Трутнев

Интерфакс - Россиявчера в 07:16

В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта

Вести.Ruвчера в 21:47

Трутнев рассказал, когда Благовещенск станет «свободным портом»

РИА Новостивчера в 20:34

Получить статус «свободного порта» Благовещенск сможет в ближайшие 3 месяца

Амур.инфовчера в 10:30

Благовещенск получит статус порто-франко к октябрю

Коммерсантъвчера в 23:58
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Происшествия

В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека

Обновлено в 02:48
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России

Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России.
Обновлено в 03:19
Игры

На eBay продали самую редкую в мире игру за $90 тысяч

Rare Atari 2600 game Extra Terrestrials — not the E.T. game that killed consoles — asks $90,000 on eBay https://t.co/USk2wSLneJ pic.twitter.com/o5U3vufde3 — Polygon (@Polygon) 3 июля 2019 г.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Политика

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Обновлено в 01:29
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Обновлено в 02:09
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто».
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Как говорится в отчете организации, за первые 6 месяцев текущего года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились на 2,4% до 828 750 единиц.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

Обновлено вчера в 09:47
Музыка

Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место

Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Мойщик избил мужчину шваброй недалеко от аэропорта Внуково

Возле аэропорта Внуково напали на мужчину, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:22
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Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
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