Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой БогородицыИзвестия Мордовии 06:32

Евангельские слова Архангела Гавриила образовали молитву, которую мы, верующие, произносим каждый день. Это «Песнь Пресвятой Богородице»: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
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Благовещение-2019: обряды, запреты, тонкости меню

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Соловьев выгнал из студии польского политолога

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Обновлено вчера в 22:05
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Политика

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Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
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Происшествия

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Нетаньяху пообещал аннексировать поселения на Западном берегу Иордана

Выполнить обещание премьер-министр собирается, объявив суверенитет Израиля над поселениями Западного берега, где живут сотни тысяч граждан еврейского государства.
Обновлено в 14:32
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Селихов получил перелом в дерби с ЦСКА

Стал известен характер травмы вратаря «Спартака» Александра Селихова, которую он получил в матче 22-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2). Как сообщает пресс-служба красно-белых, голкипер сломал палец руки.
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Транспорт

В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро

В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Транспорт

Для Петербурга закупят 28 электричек и построят шесть путепроводов

Как отмечают в Смольном, соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "РЖД" может быть подписано в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года.
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В Иране на подводной лодке произошел взрыв

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Несколько десятков боевиков ликвидированы в Афганистане

Военные ликвидировали 70 боевиков, связанных с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в РФ), на востоке Афганистана.
Обновлено в 15:31
Игры

В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Наука

В Австрии успешно прошли испытания воздушного такси

Австрийский министр транспорта Норберт Хофер заявил, что перспективы того, что к 2025 году воздушные такси начнут летать в стране, выглядят вполне реалистично.
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Ученые назвали главную причину рака

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Обновлено в 04:54
Общество

В Пушкинском музее выступили против алкоголя и вспомнили о детях

Руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина выступило против инициативы вернуть алкоголь во все учреждения культуры.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол

Самюэль Жиго: «Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти»

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).
Обновлено в 15:32
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Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
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Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
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«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Обновлено в 16:58
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Богоматерь, Дева Мария, Пресвятая Дева, Мадонна - в христианстве земная мать Иисуса Христа, одна из самых почитаемых личностей и величайшая из христианских святых. В исторических церквях и ряде других почитается как Богородица, Царица Небесная.
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