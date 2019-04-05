Религия
7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой БогородицыИзвестия Мордовии 06:32
Евангельские слова Архангела Гавриила образовали молитву, которую мы, верующие, произносим каждый день. Это «Песнь Пресвятой Богородице»: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
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Православные верующие Волгограда готовятся к празднику Благовещения
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