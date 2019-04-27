Религия
Благодатный огонь встретят во ВнуковеМосква 24 вчера в 02:49
В Иерусалим уже отправилась российская делегация, которая доставит огонь в Москву, передает телеканал Москва 24. В аэропорту Внуково его должны встретить сотни верующих. Ожидается, что рейс прибудет после 22:00.
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Музыка
Итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети» перепроверят
Обновлено 26 апреля в 19:51
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Наука
Вакцину против рака толстой кишки успешно протестировали на людях
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено вчера в 10:24
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Авто
Сколько автомобиль может проехать без бензина
Обновлено в 00:45
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщает газета Bild.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено 26 апреля в 12:35
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май
Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе
Обновлено вчера в 05:37
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Ночью в Петербурге в ДТП погибли два человека
По предварительным данным известно, что в результате аварии пострадали три человека, два человека погибли.
Обновлено в 00:26
Культура
5-классница из Волгограда стала лучшим юным иллюстратором России
Обновлено вчера в 23:30
Религия
Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58