Религия
Благодатный огонь вновь победил тьмуВести.Ru 15:52
Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково. Зажечь свои свечи этим огнем стремятся сотни верующих, чтобы потом согреть им церкви и дома в своих районах и городах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Культура
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Обновлено в 16:01
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Теннис
Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне
Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В Йемене из-за налета саудовской авиации погибли 7 человек
Семеро мирных жителей Йемена погибли в результате авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщил йеменский информационный портал «Аль-Масира.нет», 27 апреля передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 15:05
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Украинского миллионера арестовали в Москве
Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Гаджеты
Samsung начал обновлять до Android Pie даже самые бюджетные модели
Южнокорейский производитель Samsung решил продемонстрировать другим А-брендам, как следует совершенствоваться на мировом рынке смартфонов.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой
Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45