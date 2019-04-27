Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в ИерусалимеТАСС 07:33

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряют несколько часов молитв тысяч людей.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Общество В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.

Хоккей Яковлев продлил контракт с «Сибирью» Нападающий Алексей Яковлев заключил новый контракт с новосибирским хоккейным клубом "Сибирь", сообщается на официальном сайте команды.

Политика Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.

Хоккей Состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира Назван состав сборной России на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею. Встреча состоится 27 апреля в Швеции.

Политика Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".

Политика Зеленский отдыхает в закрытом для прессы турецком отеле Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский проводит отдых в Турции в закрытом для прессы пятизвездочном отеле.

Армия и оружие «Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".

Гаджеты Samsung начала обновлять до Android Pie даже откровенно бюджетные смартфоны Компания начала наделять среднебюджетные смартфоны новыми функциями раньше, чем флагманы, компания начала предлагать устройства, которые по соотношению цены и параметров могут соперничать со смартфонами Xiaomi и Huawei.

Финансы ЦБ отказался менять ключевую ставку Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.

Происшествия У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.

Футбол Погба ходит пешком по полю больше, чем любой другой центральный полузащитник в АПЛ Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 32 матча, в которых забил 13 голов, девять из которых с пенальти.

Политика В Совфеде отметили антиправовой характер приговора Бутиной Приговор Марии Бутиной имеет антиправовой характер, он доказывает, что США ради геополитических интересов готовы нарушать фундаментальные принципы построения своей правовой системы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Шоу-бизнес Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.

Армия и оружие Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» «Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

Экономика Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Происшествия В ДТП в Крыму погибли пять человек Пять человек погибли и трое пострадали в результате столкновения микроавтобуса Mercedes Vito и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti на трассе Симферополь - Ялта в Симферопольском районе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

Игры Аналитики спрогнозировали исход геймеров с ПК на консоли Около 20 миллионов человек, продолжающих играть на персональных компьютерах (ПК), передут на консоли к 2022 году.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Политика Пушков оценил идею Путина об упрощенной выдаче паспортов украинцам Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в будущем упрощенный порядок получения российского гражданства могут распространить на всех жителей Украины.