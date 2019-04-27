Религия
Благодатный огонь сошел в ИерусалимеLenta.ru 07:54
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ. Среди первых, кто получил огонь, — председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Культура
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций
На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Авто
Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Кино
В Петербурге проходит фестиваль Epic Con
Ранее сообщалось, что в Петербург приехал актер из сериала «Игра престолов» Иэн Макэлхинни, который примет участие в фестивале.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала Алсу отдать миллион Максиму Ержану
Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Рудковская вступилась за дочь Алсу после «Голоса»
Обновлено в 11:30
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ
Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
Обновлено в 11:12
Культура
Башаров может воссоединиться с бывшей женой
Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
Обновлено в 10:17
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился
Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол
«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:30
Космос
Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение
Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции.
Обновлено 25 апреля в 15:56
Политика
В ФРГ отреагировали на отказ США от договора о торговле оружием
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин сожалеет о решении Вашингтона отказаться от договора о торговле оружием.
Обновлено в 10:53
Театры
Балашовский драмтеатр привез в ТЮЗ мюзикл о цыганах
В Саратове балашовский драмтеатр выступает впервые.
Обновлено вчера в 13:49