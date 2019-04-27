Религия

Благодатный огонь сошел в ИерусалимеLenta.ru 07:54

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ. Среди первых, кто получил огонь, — председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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Стало известно время прибытия в Москву Благодатного огня из Иерусалима

Российская газета10:44

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Газета.Ru10:09

В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

RT на русском07:42

Благодатный огонь сошел, спецкапсула для России зажжена

Вести.Ru07:52

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Известия07:49

Тысячи паломников в Иерусалиме увидели схождение Благодатного огня

ТАСС10:11

Что происходит во время схождения Благодатного огня

РИА Новости08:26
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
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Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

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Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

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Сбербанк перечислил главные хакерские тренды

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Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
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Автоспорт

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Кино

В Петербурге проходит фестиваль Epic Con

Ранее сообщалось, что в Петербург приехал актер из сериала «Игра престолов» Иэн Макэлхинни, который примет участие в фестивале.
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Победителем шестого сезона шоу стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, наставником которой была Светлана Лобода.
Обновлено в 08:59
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Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
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Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины

Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Футбол

Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

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Обновлено вчера в 22:40
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Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

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Шоу-бизнес

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Происшествия

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Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
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Армия и оружие

В Минобороны опровергли факты «срывания погон» курсантами РГВВДКУ

Комиссия Минобороны России завершила работу в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РГВВДКУ) по проверке информации, появившейся в СМИ, о якобы «срывании погон» курсантами училища на полевом обмундировании.
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Культура

Башаров может воссоединиться с бывшей женой

Марат Башаров признался, что в Армению его тянет и по другой причине — актер по достоинству оценил кухню этой страны.
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Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

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Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

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Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
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Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
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«Динамо» — «Ахмат». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ахмата» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
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Космос

Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение

Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции.
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Театры

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В Саратове балашовский драмтеатр выступает впервые.
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