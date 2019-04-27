Религия
Благодатный огонь сошел в ИерусалимеLenta.ru 07:54
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ. Среди первых, кто получил огонь, — председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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Культура
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Победу одержала подопечная певицы Светланы Лободы дочь Алсу Микелла Абрамова. За неё проголосовали 56,5% зрителей.
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Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
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Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву
Обновлено в 12:30
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
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Общество
Синоптик рассказал о погоде на Пасху в Москве
В ночь на воскресенье, 28 апреля, Москву пересечёт холодный атмосферный фронт, который принесёт за собой низкую температуру и дожди.
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Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
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Культура
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Авто
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Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
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Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
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Здоровье
Медики назвали причины появления артроза у людей после 30 лет
Как правило, артроз начинает одолевать людей после 30 лет, так как с этого возраста в организме человека происходит замедление биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.
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Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Авто
Составлен рейтинг самых надежных китайских автомобилей в России
Эксперты портала «UsedCars» составили рейтинг самых надежных китайских автомобилей последнего времени.
Обновлено в 02:00
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Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
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Авто
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Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
«Не надо упоминать суставы»: опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
В эфире программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия-1" показали запись с текстом последнего аудиосообщения Юлии Началовой.
Обновлено в 09:42
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
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