Религия

Благодатный огонь сошел в ИерусалимеLenta.ru 07:54

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ. Среди первых, кто получил огонь, — председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
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Подробнее о событии

Делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию

ТАСС11:23

Благодатный огонь отправился в Россию

Вести.Ru11:59

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Газета.Ru10:09

Стало известно время прибытия в Москву Благодатного огня из Иерусалима

Российская газета10:44

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Известия07:49

В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

RT на русском07:42

Что происходит во время схождения Благодатного огня

РИА Новости08:26
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
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