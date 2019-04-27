Благодатный огонь прибыл на ЯмалГТРК Ямал 02:09

Сегодня московским рейсом Благодатный огонь прибыл в Салехард. Еще вчера лампаду доставили из Иерусалима в столицу страны. В храме Петра и Павла огонь встретили священнослужители и прихожане, которые собрались на праздничной Литургии.

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Общество Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.

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Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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