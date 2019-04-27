Религия
Благодатный огонь прибыл на ЯмалГТРК Ямал 02:09
Сегодня московским рейсом Благодатный огонь прибыл в Салехард. Еще вчера лампаду доставили из Иерусалима в столицу страны. В храме Петра и Павла огонь встретили священнослужители и прихожане, которые собрались на праздничной Литургии.
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Политика
Путин сказал, о чем будет разговаривать с Зеленским
Президент России Владимир Путин обозначил тему переговоров с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар»
С детства Пенелопа стала заниматься танцами и уже в девять лет поступила в Испанскую национальную консерваторию, где специализировалась в классическом балете.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star прокомментировал информацию об уходе Мота
Обновлено вчера в 18:58
Авто
15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге
Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье
Минздрав: Ожирение делает мужчину бесплодным
Эксперт отметил, ожирение делает представителей сильного пола бесплодными.
Обновлено в 02:48
Религия
Православный мир отмечает Пасху
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика
В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07
Происшествия
Варвара Караулова освобождена по УДО
Варвара Караулова, бывшая студентка МГУ Александра Иванова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сегодня, 27 апреля, условно-досрочно освобождена из вологодской колонии.
Обновлено вчера в 05:19
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Смоляков проиграл Харди на турнире UFC
Российский боец Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире UFC on ESPN+ 8, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Авто
Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок
Обновлено вчера в 14:37