Религия

Благодатный огонь встретят во ВнуковеМосква 24 вчера в 02:49

В Иерусалим уже отправилась российская делегация, которая доставит огонь в Москву, передает телеканал Москва 24. В аэропорту Внуково его должны встретить сотни верующих. Ожидается, что рейс прибудет после 22:00.
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Благодатный огонь развезли по петербургским храмам

Мойка78вчера в 23:44

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России

РБКвчера в 15:25

Самолёт с Благодатным огнём скоро вылетит из Израиля в Россию

Gazeta.SPb26 апреля в 06:37

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 16:54

Благодатный огонь доставят в Петербург к двум часам ночи на аэродром Левашово

ТАССвчера в 18:13

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

RT на русскомвчера в 16:55

В Москву доставили Благодатный огонь

РИА Новостивчера в 15:24
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Армия Хафтара обстреляла склад боеприпасов в Триполи, сообщают СМИ

Военно-воздушные силы Национальной ливийской армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара обстреляли склад боеприпасов вооруженных группировок в Триполи, сообщает портал Akhbar Libya со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 18:58
Авто

Серийная Hyundai Creta нового поколения готова к старту продаж

Как сообщают местные СМИ, «товарная» Hyundai Creta 2019 готова к старта продаж.
Обновлено вчера в 13:38
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено вчера в 12:48
Гаджеты

Утечка показала возможный дизайн платы видеокарты AMD Navi

Обновлено вчера в 09:27
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Космос

«Спитцер» разглядел ударную волну невидимого джета галактики М87

На снимке можно разглядеть ударные волны, создаваемые релятивистскими джетами, которые исходят из центра галактики, причем один из них напрямую не виден с Земли.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Лобода отказалась от участия в «Голосе»

Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Тренер «Ювентуса» велел экспертам заткнуться после ничьей с «Интером»

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Путин назвал основные вопросы к Зеленскому

Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о 40-метровой яхте

Nation News писало, что политолог усомнился в готовности Зеленского и его команды к разрешению ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:23
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