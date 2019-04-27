Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа СпасителяПетербургский дневник вчера в 17:58
Благодатный огонь был доставлен в храм делегацией Фонда Андрея Первозванного. Сообщается, что в храме Христа Спасителя уже началось торжественное богослужение, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Санкт-Петербурге Пасхальные службы сегодня проведут во многих храмах.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Культура
Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Музыка
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия
Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой
Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях,- отметил в своем поздравлении Р. Кадыров.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Уфа — Урал 0:0 (1-й тайм)
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 09:47
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
В уфимском детском саду выявили опасное заболевание
В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане
Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.
Обновлено в 03:44
Общество
Французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
ИГ взяло ответственность за пятничные взрывы на Шри-Ланке
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, произошедших 26 апреля.
Обновлено в 04:22
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
У МакSим случилась потеря памяти после ДТП
Обновлено вчера в 11:13
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26