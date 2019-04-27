Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа СпасителяПетербургский дневник вчера в 17:58

Благодатный огонь был доставлен в храм делегацией Фонда Андрея Первозванного. Сообщается, что в храме Христа Спасителя уже началось торжественное богослужение, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Санкт-Петербурге Пасхальные службы сегодня проведут во многих храмах.
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В Крым доставили благодатный огонь

РИА Новости04:07

Благодатный огонь доставили в Крым

ТАСС04:18

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

RT на русскомвчера в 16:55

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Газета.Ruвчера в 16:54

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России

РБКвчера в 15:25

Спецборт с Благодатным огнём вылетел из Тель-Авива в Москву

Говорит Москвавчера в 11:47

Впервые в Нижневартовск привезут благодатный огонь из Иерусалима

Gorod3466.ru25 апреля в 02:14
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Культура

Иосиф Пригожин счёл ошибочным решение жюри шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Мир в Донбассе по плану России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал мир в Донбассе по плану России возможным, но неприемлемым вариантом.
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия

Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»

В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Религия

Рамзан Кадыров поздравил православных с Пасхой

Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях,- отметил в своем поздравлении Р. Кадыров.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Футбол

Уфа — Урал 0:0 (1-й тайм)

Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 09:47
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Хоккей

«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина

В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено вчера в 12:29
Здоровье

В уфимском детском саду выявили опасное заболевание

В одном из уфимских детских садов ребенок, по предварительным данным, заболел коклюшем. Об этом пока сообщают только в социальных сетях.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане

Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.
Обновлено в 03:44
Общество

Французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

ИГ взяло ответственность за пятничные взрывы на Шри-Ланке

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, произошедших 26 апреля.
Обновлено в 04:22
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

У МакSим случилась потеря памяти после ДТП

Обновлено вчера в 11:13
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
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