Религия
Благодатный огонь доставят в Северную ОсетиюОсетия-Ирыстон вчера в 04:11
Верующие республики смогут встретить паломников в аэропорту Беслана в субботу в полвосьмого вечера. Оттуда благодатный огонь доставят в Кафедральный собор Георгия Победоносца и другие храмы Осетии к началу Пасхальной службы.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Музыка
Дочь Алсу стала победительницей шоу «Голос. Дети»
В финале Микелла исполнила сингл Эминема и Рианны Love the Way You Lie, а также песню Дианы Гурцкой "Ты здесь", которая и принесла ей победу.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Футбол
Динамо — Ахмат 0:0
Обновлено в 13:53
Гаджеты
За прошлый квартал Sony продала всего 1,1 млн смартфонов
Прошлый год был самым худшим за всю историю Sony, если говорить о продажах смартфонов, а текущий явно будет ещё хуже.
Обновлено в 15:06
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено в 20:04
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Общество
«Мы добьемся безопасного пребывания детей на дороге»
На магнитной доске в игровой форме детям показывают, как максимально обезопасить себя во время поездки на велосипеде, скейт-борде или роликах. фото: Денис Тюркин / Столица С Данный федеральный проект реализуется ГИБДД МВД России, Российским союзом автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности», Министерства образования и науки и Министерства транспорта РФ.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Распределительный центр загорелся в Воронежской области
Обновлено в 19:36
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Религия
Куйвашев и Цуканов встретили Пасху вместе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов пришли на главное в Екатеринбурге пасхальное богослужение, которое проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Обновлено в 17:30
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Культура
В Приозерском районе встретят лето по-кельтски
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Самолет авиакомпании EasyJet экстренно сел в Манчестере
Самолет британского лоукостера EasyJet экстренно сел в Манчестере.
Обновлено в 19:57
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено в 19:00
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено в 20:14