Религия

Благодатный огонь доставят в Северную ОсетиюОсетия-Ирыстон вчера в 04:11

Верующие республики смогут встретить паломников в аэропорту Беслана в субботу в полвосьмого вечера. Оттуда благодатный огонь доставят в Кафедральный собор Георгия Победоносца и другие храмы Осетии к началу Пасхальной службы.
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Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Южную и Северную Осетию

Sputnik Южная Осетия09:20

Благодатный огонь «летит» в Северную Осетию

Основа информационный сайт08:47

Благодатный огонь доставят в Северную Осетию

Осетия-Ирыстонвчера в 04:11

В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Регион onlineвчера в 12:04
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Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

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Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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