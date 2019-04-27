Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа СпасителяГазета.Ru 16:54

Как отмечается, верующие около храма ожидают начала торжественного богослужения. При этом богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России.
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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России

РБК15:25

В Москву доставили Благодатный огонь

РИА Новости15:24

Спецборт с Благодатным огнём вылетел из Тель-Авива в Москву

Говорит Москва11:47

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Газета.Ru16:54

Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя к пасхальной службе

ТАСС16:51

Спецборт с благодатным огнем вылетел из Израиля в аэропорт «Внуково»

РИАМО12:14

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

RT на русском16:55
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

Обновлено в 17:16
Культура

Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале «были отмечены некоторые аномальности», в связи с чем была назначена проверка.
Обновлено в 13:38
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
Религия

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Обновлено в 17:21
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено в 15:30
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Хоккей

Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено в 13:43
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

«Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала

Обновлено в 10:18
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Кино

Эмилия Кларк прогулялась в образе Джона Сноу

Актриса Эмилия Кларк, снявшаяся в роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», решила пройтись по Нью-Йорку в костюме другого героя саги — Джона Сноу.
Обновлено в 15:54
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский прокомментировал сообщения об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 16:05
Авто

Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Сообщается, что в продажу Toyota Glanza поступит только с одним вариантом двигателя – 1,2-литровым и 83-сильным.
Обновлено в 05:07
Экономика

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Футбол

Президент «Анжи»: «Адиев способен работать в любой команде РПЛ»

Президент «Анжи» Осман Кадиев выразил уверенность, что главный тренер махачкалинского клуба Магомед Адиев способен работать в любой команде российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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