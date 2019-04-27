Религия

Благодатный огонь доставили в храм Христа СпасителяГазета.Ru 16:54

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, частица благодатного огня была доставлена в храм делегацией Фонда Андрея Первозванного.
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Благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России

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