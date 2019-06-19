Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищенииРБК 16:05
Сотрудники Следственного комитета задержали Бойко-Великого днем в среду, 19 июня, отметил источник. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение). В ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о его аресте, сказал источник РБК.
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с чего всё началось
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец "Кредит-Экспресса".РБК16:05
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