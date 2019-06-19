Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищенииРБК вчера в 16:05

Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец "Кредит-Экспресса".

с чего всё началось

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Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

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