Происшествия

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищенииLenta.ru 15:08

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении. Об этом в Следственном комитете России сообщили принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК. Основателя агрохолдинга «Русское молоко» заподозрили в хищении денежных средств из банка «Кредит-экспресс».
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Ранее РБК сообщил
 со ссылкой на источники, что Бойко-Великого, председателя правления банка «Кредит-экспресс» Аллу Кабанову и еще нескольких человек задержали по делу о присвоении и растрате.
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