Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Общество
Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы
Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака.
Обновлено в 12:29
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено в 13:08
Космос
Китай успешно запустил два научных спутника «Тяньхуэй-2»
Китай во вторник успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника "Тяньхуэй-2".
Обновлено в 21:12
Авто
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Обновлено в 19:07
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Космос
Большой «зонт» спасет Землю от глобального потепления
Научные сотрудники ракетно-космической корпорации предлагают защитить Землю от глобального потепления с помощью большого «зонта».
Обновлено в 21:39
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал новое видео с аль-Багдади
Обновлено в 18:23
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Китайские инвесторы осваивают земли в Порецком районе
Китайские инвесторы продолжают осваивать незнакомый для них язык и залежные земли в Порецком районе.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В команде Зеленского пообещали нестандартно ответить противнику Украины
Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Киев готов нанести удар «там, где вы его не ожидаете».
Обновлено в 21:42
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено в 09:07
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт
Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.
Обновлено в 01:22
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Общество
Минобороны показало редчайшие фото полководцев на парадах
Минобороны России опубликовало редкие снимки легендарных полководцев, присутствоваших на военных парадах, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:48