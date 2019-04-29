Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
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Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
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Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
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Армия и оружие
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Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
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Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
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В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
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