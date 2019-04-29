Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов

РБК10:02

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия, — утверждают представители бизнеса

Эхо Москвы11:18

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

Последствия отмены ЕНВД не будут фатальными — эксперт

REGNUM11:04
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии

Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений

Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:25
Культура

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

Ведущий Дмитрий Нагиев назвал условие, при котором может покинуть музыкальный проект «Голос».
Обновлено в 15:07
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах.
Обновлено в 07:49
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова

Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Общество

Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи

На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Мексике мигрант умер на крыше грузового поезда на пути в США

Обновлено в 14:37
Политика

В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.
Обновлено в 07:11
Космос

Армения получит доступ к данным российских спутников

Армянская компания в области использования результатов космической деятельности «Геокосмос» получит доступ к данным российских космических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Обновлено в 11:36
Энергетика

Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии

26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:51
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Наука

На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено вчера в 03:02
Общество

МВД просит доступ к врачебной тайне россиян

Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 05:53
Политика

Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.
Обновлено в 18:42
Общество

В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку

Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 16:35
Футбол

Дизайн формы «Барселоны» может кардинально измениться

Обновлено в 16:34
Происшествия

Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей

В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
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