Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Кино Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.

Происшествия Против эстонского министра возбудили дело о семейном насилии Возбуждено уголовное дело для проверки обвинений эстонского министра IT и внешней торговли в семейном насилии, сообщил в понедельник вечером министр юстиции Райво Аэг.

Армия и оружие Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

Культура Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала Ведущий Дмитрий Нагиев назвал условие, при котором может покинуть музыкальный проект «Голос».

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Политика Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о новом лице Стаса Михайлова Пользователи оценили фотографии с празднования 50-летнего юбилея российского певца Стаса Михайлова и пришли к выводу, что он мог сделать пластическую операцию, пишет Super.ru.

Армия и оружие В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.

Общество Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Политика В Германии предложили отдать Порошенко под Международный трибунал Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что украинского лидера Петра Порошенко необходимо срочно отдать под суд Международного трибунала.

Космос Армения получит доступ к данным российских спутников Армянская компания в области использования результатов космической деятельности «Геокосмос» получит доступ к данным российских космических спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Энергетика Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии 26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Технологии Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.

Наука На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.

Общество МВД просит доступ к врачебной тайне россиян Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".

Политика Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.

Общество В США бюст римского императора Дидия Юлиана продали за $4,8 миллиона Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана, правившего империей в 193 году нашей эры, ушел с молотка на нью-йоркском аукционе Christie's за 4,815 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Происшествия Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".