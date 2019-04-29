Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Согласно сделанному в планетарии и обсерватории Джакарты заявлению, Индонезия планирует вывести на орбиту первые спутники непосредственно с территории страны уже к 2040 году.
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В российские банки пришло $300 млн из Венесуэлы
Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал 2018 года выросли на 29%, с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствует статистика Банка России.
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Армия и оружие
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