Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов

РБК10:02

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия, — утверждают представители бизнеса

Эхо Москвы11:18

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

Последствия отмены ЕНВД не будут фатальными — эксперт

REGNUM11:04
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:32, Ашберн
Культура

Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»

По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Политика

Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов

Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.
Обновлено в 10:21
Общество

Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую

Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Общество

Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май

Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено вчера в 03:36
Политика

Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще

Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие

В Москве прошла репетиция парада Победы

В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Общество

Петербургские предприятия обязали высадить по одному дереву

На рабочем совещании в Смольном глава города поручил местным предприятиям посадить по одному дереву.
Обновлено в 14:26
Экономика

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Виктория Боня перечислила правила красивой девушки

Обновлено в 16:00
Гаджеты

Samsung представил вертикальный телевизор

Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

Обновлено в 18:26
Общество

Составлен рейтинг самых бедных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористов

Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Общество

Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту

Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Космос

РКК «Энергия» рассказала, как спасти Землю от глобального потепления

По расчетам специалистов РКК "Энергия", в случае выполнения странами-участницами Парижского соглашения по климату с поправкой на начало уменьшения выбросов с 2030 года, космическая система, в случае ее запуска в 2070 году, будет способна уменьшить за 30 лет глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 20:17
Общество

Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей

Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Гаджеты

Назван срок начала серийного выпуска процессора SoC Huawei Kirin 985

Производитель электроники назвал срок начала производства однокристалльной системы SoC Huawei Kirin 985.
Обновлено в 13:09
Общество

В Москве запускают социальный тариф мобильной связи

Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Происшествия

США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Здоровье

Представлен план спасения медицины в Мурманской области

Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
Обновлено в 05:50
Происшествия

СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины

Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Кино

На российские экраны сегодня выходит картина «Мстители: Финал»

Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания

Обновлено в 19:35
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