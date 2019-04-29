Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Политика
Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов
Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.
Обновлено в 10:21
Общество
Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую
Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 18:31
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
Не исключено, что в мае Девам придется заняться повышением своих профессиональных навыков – как на обычных семинарах или курсах, так и на тренингах в соцсетях.
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще
Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Общество
Петербургские предприятия обязали высадить по одному дереву
На рабочем совещании в Смольном глава города поручил местным предприятиям посадить по одному дереву.
Обновлено в 14:26
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Samsung представил вертикальный телевизор
Samsung представил телевизор Sero с вертикальным экраном, сообщается в официальном блоге компании.
Обновлено в 11:25
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористов
Правоохранительные органы разоблачили в Московской области законспирированную ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» из семи человек.
Обновлено в 11:19
Общество
Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту
Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Космос
РКК «Энергия» рассказала, как спасти Землю от глобального потепления
По расчетам специалистов РКК "Энергия", в случае выполнения странами-участницами Парижского соглашения по климату с поправкой на начало уменьшения выбросов с 2030 года, космическая система, в случае ее запуска в 2070 году, будет способна уменьшить за 30 лет глобальную температуру на планете на 0,3 градуса Цельсия.
Обновлено в 20:17
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Гаджеты
Назван срок начала серийного выпуска процессора SoC Huawei Kirin 985
Производитель электроники назвал срок начала производства однокристалльной системы SoC Huawei Kirin 985.
Обновлено в 13:09
Общество
В Москве запускают социальный тариф мобильной связи
Абонентская плата по тарифу составит 150 рублей в месяц. В стоимость включены 200 минут звонков и 3 Гб мобильного интернета.
Обновлено в 08:32
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Здоровье
Представлен план спасения медицины в Мурманской области
Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
Обновлено в 05:50
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Экономика
UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Кино
На российские экраны сегодня выходит картина «Мстители: Финал»
Обновлено вчера в 17:04