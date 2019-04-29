Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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ТПП прокомментировала возможную отмену налоговых льгот для мелких магазинов

РИА Новости06:42

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

РБК02:04

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

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Коммерсантъ03:00

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

«Опора России»: Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия

Эхо Москвы08:02
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Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Фаталити из всех игр серии Mortal Kombat появились на одном видео

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Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
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Шоу-бизнес

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
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Хоккей

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Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор

Первый оштрафованный на 30 тысяч рублей за оскорбление государства по новой статье Кодекса об административных нарушениях обжаловал приговор.
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Музыка

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Нагиев прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

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Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
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«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.
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