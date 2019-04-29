Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
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В Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
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Политика
Денис Паслер отправил в отставку главу Орска
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
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Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
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Общество
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Шестеро детей пострадали при пожаре в церкви Челябинской области. Школьники были в храме на экскурсии.
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Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
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В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
В Норвегии кита заподозрили в связях со спецслужбами России
Обновлено в 09:39
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Бывший тренер сборной России Олег Знарок возглавил хоккейный «Спартак»
Олег Знарок стал новым главным тренером московского «Спартака», сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 08:59
Политика
Россиянин, оштрафованный за оскорбление властей, обжаловал приговор
Первый оштрафованный на 30 тысяч рублей за оскорбление государства по новой статье Кодекса об административных нарушениях обжаловал приговор.
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Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
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Культура
Нагиев прокомментировал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 05:05
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» арестантах, избитых на допросах
За прошлый год сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказались принимать в следственные изоляторы (СИЗО) Москвы и Подмосковья около 200 арестантов, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий, которые проводили сотрудники других силовых ведомств.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Передано в суд дело порносектантов, истязавших детей в Подмосковье
Дошло до суда дело об истязании и сексуальном насилии над тремя детьми, которых представители секты "Каула Дхарма" удерживали в подвале в Подмосковье.
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Шоу-бизнес
Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности
Недавно поклонники юмориста Евгения Петросяна обсуждали возможную беременность его избранницы — ассистентки артиста Татьяны Брухуновой.
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Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
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Авто
Lada Vesta CNG отзывают из-за глохнущего двигателя
«АвтоВАЗ» объявил об отзыве автомобилей LADA Vesta CNG из-за глохнущего двигателя.
Обновлено в 01:37