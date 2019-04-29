Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
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58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой
Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снва в США, на фестивале джаза в Новом Орлеане.
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Общество
В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети
По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Космос
Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим
Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
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Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам
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Авто
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Стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
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Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
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Система SMS-сообщений для шоу «Голос. Дети» не подвергалась хакерским атакам
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