Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крупнейшие сети поддержали ужесточение налогов для небольших магазинов

РБК10:02

Небольшие магазины в России оказались под угрозой закрытия, — утверждают представители бизнеса

Эхо Москвы11:18

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов

Газета.Ru06:06

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

ТПП прокомментировала возможную отмену налоговых льгот для мелких магазинов

РИА Новости06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Обновлено в 10:12
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол

Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»

Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье

Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Политика

Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России

Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.
Обновлено в 10:27
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 апреля, составляет 64,6917 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:22
Политика

Зеленский не стал общаться с корреспондентами канала «Россия 1»

Обновлено в 10:55
Политика

Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения

Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Samsung представила вертикальный телевизор для видео из соцсетей

Обновлено в 10:40
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Россия стала ежедневно бомбить террористов в Сирии

Россия четвертый день подряд наносит удары по северо-западным регионам Сирии. Об этом сообщают местные военные источники.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля

В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой

Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снва в США, на фестивале джаза в Новом Орлеане.
Обновлено в 10:58
Общество

В ЮГУ уволили руководителя кафедры за пост студента в соцсети

По словам студента четвертого курса кафедры журналистики Глеба Чёрного, руководителя кафедры вынудили это сделать из-за его поста, опубликованного на личной странице в социальной сети.
Обновлено в 10:02
Космос

Самый большой летательный аппарат в мире станет электрическим

Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электрическую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым шагом к превращению самого большого летательного аппарата в полностью электрическую модель.
Обновлено в 05:07
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам

Обновлено в 01:41
Авто

Все больше северян могут позволить себе купить автомобиль

Обновлено в 03:22
Авто

АвтоВАЗ объявил об отзыве Lada Vesta CNG из-за глохнущего агрегата

Российский автогигант АвтоВАЗ объявил о проведении массового отзыва двухтопливных автомобилей Lada Vesta CNG в связи с вероятным несоответствием «заглохания мотора».
Обновлено в 07:01
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Хоккей

Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России

Стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 05:57
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Россия проиграла Швеции в финале юниорского чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:27
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок

Обновлено в 07:42
Политика

Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Культура

Система SMS-сообщений для шоу «Голос. Дети» не подвергалась хакерским атакам

Компания осуществляет техническое сопровождение онлайн-голосования в телешоу.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Башкирии напали на автобус с фанатами ФК «Урал» после матча с «Уфой»

Обновлено в 07:22
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное