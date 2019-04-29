Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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