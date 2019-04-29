Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Читать в источнике
Оценить882
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Экономика
ЦБ рассказал о реальном размере активов страховщиков-банкротов
По данным ЦБ, недостача активов страховщиков, которые позже были признаны банкротами, составила 2,49 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Технологии
«Билайн» и «Связной» объявили о сотрудничестве
Объединённая компания «Связной | Евросеть» и оператор сотовой связи «Билайн» объявили о заключении соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
Обновлено в 09:02
Спорт
Тарасова и Морозов выбрали тренеров на новый сезон
Обновлено в 12:49
Общество
Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»
Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ
«На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.
Обновлено в 12:52
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Футбол
Приговор по делу Кокорина и Мамаева могут вынести 15-го мая
Судебный процесс над одиозными российскими футболистами Кокориным и Мамаев может завершиться 15-го мая, такое мнение в понедельник высказал адвокат Вячеслав Барик, защищающий в скандальном деле интересы Кокорина-младшего.
Обновлено в 11:13
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика
Штаб Зеленского поддержал иск о запрете выезда Порошенко за границу
В пятницу, 26 апреля окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск телеведущего Александра Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, главе его администрации Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции БПП в Верховной раде Игорю Кононенко сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 12:22
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 02:20
Экономика
Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Происшествия
Дети пострадали при пожаре в церкви Челябинской области
Обновлено в 07:36
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Общество
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское министерство внутренних дел попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:54