Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Российские бизнесмены предупредили об угрозе массового закрытия небольших магазинов

Эхо Москвы05:02

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Известия03:41

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

РБК02:04

Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов

Lenta.ru03:00

Бизнес предупредил о риске закрытия многих небольших магазинов табака, одежды и обуви

Коммерсантъ03:00

В России могут массово закрыться магазины «у дома»

URA.Ru02:52

Бизнес предупредил о массовом закрытии небольших магазинов, пишут СМИ

Газета.Ru03:35
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Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Хоккей

«Амур» подписал новый контракт со Швиденко и Корягиным

Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона. 26-летний игрок обороны Швиденко начнет третий сезон в "Амуре".
Обновлено в 03:08
Авто

Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Автоспорт

Риккардо и Квят вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана

Даниэль Риккардо и Даниил Квят были вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана в связи с тем, что стали участниками инцидента по ходу гонки.
Обновлено вчера в 10:22
Транспорт

Две станции красной ветки метро Москвы закроют для продления линии

Станции московского метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют 3 мая. Об этом говорится в сообщении подземки.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:35
Музыка

Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы

Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

В Рособоронэкспорте рассказали о совместных проектах с Турцией

Россия и Турция ведут ряд совместных проектов по разработке авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетанковой технике, сообщает в понедельник Рособоронэкспорт.
Обновлено в 03:48
Общество

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет

Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Новый флагман Redmi с Snapdragon 855 показали в рекламном видео

Обновлено в 04:55
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Из-за наводнений в Индонезии погибли более 30 человек

Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стал уже 31 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 04:55
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34
Космос

Индонезия планирует запустить собственные спутники в 2040 году

Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (Lapan) Индонезии Томас Джамалуддин нацелен на запуск спутников непосредственно с территории Индонезии в 2040 году, сообщает Antaranews.
Обновлено в 05:03
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Священник и попадья подрались с прохожими

Обновлено в 02:52
Экономика

Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран

Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Экономика

Счетная палата нашла нарушения при строительстве метро в Петербурге

Счетная палата России выявила нарушения при строительстве новых станций метрополитена в Санкт-Петербурге, которые ввели в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Обновлено в 05:04
Общество

KFC начала ребрендинг сети в России

Сеть ресторанов KFC начала ребрендинг своих заведений в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирину Гущину.
Обновлено в 05:02
Общество

Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга

В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов

В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика

Британия собирается ввести новые ограничения против России и Китая

Членов Палаты лордов хотят заставить отчитываться о своих активах, которые связаны с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 16:45
Энергетика

«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»

Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44
Транспорт

ЦОДД посоветовал москвичам не ездить 29 апреля в центр на автомобиле

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
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