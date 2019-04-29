Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазиновИзвестия 03:41
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 01:22
Хоккей
«Амур» подписал новый контракт со Швиденко и Корягиным
Новое одностороннее соглашение рассчитано на два сезона. 26-летний игрок обороны Швиденко начнет третий сезон в "Амуре".
Обновлено в 03:08
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Автоспорт
Риккардо и Квят вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана
Даниэль Риккардо и Даниил Квят были вызваны к стюардам Гран-при Азербайджана в связи с тем, что стали участниками инцидента по ходу гонки.
Обновлено вчера в 10:22
Транспорт
Две станции красной ветки метро Москвы закроют для продления линии
Станции московского метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют 3 мая. Об этом говорится в сообщении подземки.
Обновлено в 03:09
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали о совместных проектах с Турцией
Россия и Турция ведут ряд совместных проектов по разработке авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетанковой технике, сообщает в понедельник Рособоронэкспорт.
Обновлено в 03:48
Общество
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет
Апрель 2019 года в Москве стал самым сухим за последние 100 лет, но в первой декаде мая пройдут дожди, которые восполнят недостаток влаги.
Обновлено в 03:16
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Из-за наводнений в Индонезии погибли более 30 человек
Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стал уже 31 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 04:55
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе
Советский суд Уфы продлил до 31 мая арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, который является фигурантом дела об изнасиловании девушки-дознавателя.
Обновлено в 04:34
Космос
Индонезия планирует запустить собственные спутники в 2040 году
Глава Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (Lapan) Индонезии Томас Джамалуддин нацелен на запуск спутников непосредственно с территории Индонезии в 2040 году, сообщает Antaranews.
Обновлено в 05:03
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Священник и попадья подрались с прохожими
Обновлено в 02:52
Экономика
Крупные платежные системы в России ограничили переводы в ряд стран
Платежные системы Western Union, "Золотая корона" и Contact ограничили сумму денежных переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам.
Обновлено в 03:20
Экономика
Счетная палата нашла нарушения при строительстве метро в Петербурге
Счетная палата России выявила нарушения при строительстве новых станций метрополитена в Санкт-Петербурге, которые ввели в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Обновлено в 05:04
Общество
KFC начала ребрендинг сети в России
Сеть ресторанов KFC начала ребрендинг своих заведений в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирину Гущину.
Обновлено в 05:02
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов
В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика
Британия собирается ввести новые ограничения против России и Китая
Членов Палаты лордов хотят заставить отчитываться о своих активах, которые связаны с Россией и Китаем.
Обновлено вчера в 16:45
Энергетика
«Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом»
Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».
Обновлено в 03:44