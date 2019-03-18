Политика
Бизнес выступил против кодификации неналоговых платежейВедомости 00:31
Четыре бизнес-объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» – направили президенту Владимиру Путину письмо о несогласии с кодификацией неналоговых платежей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Казахстане более 40 школьников отравились газом
В Казахстане в результате утечки природного газа на распределительной подстанции пострадали 45 человек, в том числе 41 школьник.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Латвии пассажирка автобуса напала на водителя из-за русского языка
По словам пассажирки, на которую ссылается агентство, она проехала нужную остановку из-за того, что находившаяся за рулем женщина "притворялась", что не знает государственный язык.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Три человека ранены при стрельбе в Нью-Йорке
Три человека получили ранения при стрельбе в Нью-Йорке, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Три человека погибли из-за наводнений в США
В американских штатах Айова и Небраска в результате наводнений погибли три человека.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Для исследования Венеры хотят использовать воздушный шар
Аэростат будет использован для исследования облачного слоя Венеры.
Обновлено в 01:26
Политика
Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить Титиева
Евросоюз призвал «немедленно и безоговорочно» освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Названа дата стыковки железнодорожного моста из ЕАО в Китай
Две части железнодорожного моста из Еврейской автономной области в Китай через реку Амур соединят 20-23 марта, рассказал в интервью РИА Новости главный инженер моста Ли Хуачао.
Обновлено в 01:13
Общество
В Перми суд отказал в компенсации заразившемуся в Сирии контрактнику
Пермский районный суд в ноябре отказал в компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей бывшему контрактнику Алексею Волоскову, который заразился тяжелым инфекционным заболеванием после командировки в Сирии, и его матери.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33
Общество
В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей
Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье
Врач назвал шесть признаков серьезных проблем со здоровьем
Эксперты предупреждают, что некоторые из этих распространенных заболеваний среднего возраста - часто и не особо серьезные - могут стать красным сигналом более опасной проблемы со здоровьем.
Обновлено в 01:19
Политика
Полицейские могут получить право объявлять официальные предостережения
Сотрудников МВД планируется наделить правом объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут создать условия для правонарушений.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 00:39
Хоккей
«Тампа» впервые стала победителем регулярного чемпионата НХЛ
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Пушков прокомментировал требование НАТО отдать Крым Украине
Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что при передаче Крыма Украине полуостров окажется под контролем НАТО и США.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму
Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Бывший главврач больницы Белогорска найден мертвым в гаражном массиве
Экс-главврач больницы Белогорска (Амурская область) Михаил Данилов найден мертвым в гаражном массиве Благовещенска.
Обновлено в 00:27
Экономика
Камчатские депутаты выступили против крабовых аукционов
Камчатский парламент высказался против федерального законопроекта о крабовых аукционах.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы для заключенных за нарушения режима
Минюст предложил увеличить штрафы для осужденных, которые злостно нарушают режим исправительных учреждений, и начал готовить такие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс.
Обновлено в 01:12
Политика
На Украине осудили на 13 лет экс-полпреда Путина в Крыму
Киевский суд заочно осудил на 13 лет бывшего российского представителя президента в Крыму Олега Белавенцева.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Трамп отдал $100 тыс. из своей зарплаты Министерству нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассказал, что передал $100 тыс. Министерству национальной безопасности.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Кокорин заявил, что не просил подарков на день рождения
Обновлено в 00:29
Экономика
В Свердловской области изменится система расчета налога на имущество
Закон «Об установлении единой даты начала применения на территории Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому закону» вступит в силу с 1 января 2020 года, если будет одобрен депутатами.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Помощница Юлии Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
Обновлено вчера в 19:55