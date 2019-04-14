Бизнес выступил против энергетических льгот для ЗабайкальяNews.ru вчера в 18:55

Производители и промышленные потребители электроэнергии выступили против расширения списка российских субъектов, в которых устанавливаются государственные тарифы на электричество. В «клуб» регионов-льготников попросился Забайкальский край.

Бизнес выступил против энергетических льгот для Забайкалья

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