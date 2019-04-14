Экономика
Бизнес выступил против энергетических льгот для ЗабайкальяNews.ru вчера в 18:55
Производители и промышленные потребители электроэнергии выступили против расширения списка российских субъектов, в которых устанавливаются государственные тарифы на электричество. В «клуб» регионов-льготников попросился Забайкальский край.
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Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край
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Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:09, Ашберн
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