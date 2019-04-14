Экономика

Бизнес выступил против энергетических льгот для ЗабайкальяNews.ru вчера в 18:55

Производители и промышленные потребители электроэнергии выступили против расширения списка российских субъектов, в которых устанавливаются государственные тарифы на электричество. В «клуб» регионов-льготников попросился Забайкальский край.
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Госдума рассмотрит проблему энерготарифов в Забайкалье в ближайшее время – СМИ

Заб.Рувчера в 23:32

Энергокомпании хотят заблокировать льготы для Забайкалья

Московский Комсомолец Читавчера в 19:52

Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край

Ведомостивчера в 13:13

Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество

Красная веснавчера в 18:13

Потребители электроэнергии из других регионов выступили против льгот для Забайкалья

Чита.Рувчера в 19:20

Забайкалье ищет вход в особую зону

Коммерсантъвчера в 10:34

Бизнес выступил против энергетических льгот для Забайкалья

News.ruвчера в 18:55
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Политика

В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон

Одной из причин развала Советского Союза стало введение сухого закона в 1985 году.
Обновлено в 02:30
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Футбол

Гильерме назвал Семина своим футбольным отцом

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении его и команды к главному тренеру клуба Юрию Сёмину.
Обновлено в 04:57
Культура

Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток — 2".
Обновлено в 04:29
Экономика

Соцвыплаты и детские пособия переведут на карты «Мир»

Правительство РФ переводит на карты национальной платежной системы «Мир» целый ряд выплат, в том числе пособия безработным, пособия на детей, пособия для чернобыльцев и других жертв радиации.
Обновлено в 02:51
Хоккей

Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Музыка

Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой

Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Гаджеты

Названа дата презентации смартфона OnePlus 7

Обновлено в 04:27
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Футбол

Кавазашвили: нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, для них кумир — деньги

Нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Мужа Ксении Бородиной прооперировали Курбан Омаров рассказал о своем состоянии.
Обновлено в 03:45
Авто

Появились первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS

Художники портала КОЛЁСА.RU представили рендеры нового Mercedes-Benz GLS, основанные на последних шпионских снимках.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК возбудил дело после ДТП с автобусом с детьми под Тулой

Обновлено в 03:49
Происшествия

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Три машины столкнулись на Каширском шоссе в Подмосковье

Обновлено в 04:24
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах

Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41
Культура

Малахов обещал раскрыть главную тайну Сергея Зверева

Журналист и телеведущий Андрей Малахов сообщил, что в эфире от 15 апреля шоу «Прямой эфир» зрителей ждёт эксклюзивное откровение от стилиста и шоумена Сергея Зверева.
Обновлено в 04:11
Авто

Volkswagen представил сразу три новых кроссовера

К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119

В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
Обновлено в 04:06
Общество

В Госдуме рассказали о праве граждан на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 19:19
Музыка

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
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