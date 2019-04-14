Экономика
Бизнес выступил против энергетических льгот для ЗабайкальяNews.ru вчера в 18:55
Производители и промышленные потребители электроэнергии выступили против расширения списка российских субъектов, в которых устанавливаются государственные тарифы на электричество. В «клуб» регионов-льготников попросился Забайкальский край.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество
Красная веснавчера в 18:13
Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край
Ведомостивчера в 13:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Здоровье
Москвичам расскажут, зачем сдавать анализы
Жителям Москвы расскажут, в каких случаях необходимо сдавать анализы. Лекцию проведут в парке «Зарядье», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:49
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:28
Музыка
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено 13 апреля в 11:23
Здоровье
В Магадане перестали делать некоторые бесплатные анализы детям. Нет расходников и денег
В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в в 3-й детской поликлинике города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Президент Эквадора: Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне и пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве "центра шпионажа".
Обновлено в 01:59
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что ждут дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский», как это было согласовано ранее.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек
Обновлено вчера в 21:06
Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
Обновлено 13 апреля в 14:14
Общество
Кубань вошла в тройку регионов по числу новых рабочих мест
В Краснодарском крае в за 2016 - 2018 год было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Футбол
Гилерме назвал Сёмина «футбольным отцом»
Голкипер футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме рассказал, как относится к главному тренеру команды Юрию Сёмину.
Обновлено в 03:33
Политика
В Верховной раде назвали агонией «дебаты» Порошенко на стадионе
Как заметил представитель Украины в ПАСЕ Вадим Новинский, Порошенко устроил дискуссию сам с собой из страха отвечать на неудобные вопросы.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Похолодание ожидается в центральной части России
Похолодание в центральной части России на этой неделе пройдет под влиянием скандинавского антициклона, принесшего за собой холодный арктический воздух и ветер, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и Салаха
Обновлено вчера в 13:22
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Общество
ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян
В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Авто
Эксперты рассказали, как правильно мыть автомобиль
Опытные мойщики советуют выдерживать химию на кузове 1-2 минуты, эксперты «Автовзгляда» пришли к выводу, что ля более эффективной мойки следует подождать 3-4 минуты, поскольку на мойках самообслуживания есть риск того, что моющие средства слишком разбавлены водой.
Обновлено вчера в 03:05
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03