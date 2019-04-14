Экономика
Бизнес выступил против энергетических льгот для ЗабайкальяNews.ru вчера в 18:55
Производители и промышленные потребители электроэнергии выступили против расширения списка российских субъектов, в которых устанавливаются государственные тарифы на электричество. В «клуб» регионов-льготников попросился Забайкальский край.
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Производители и потребители электроэнергии не хотят платить за Забайкальский край
Ведомостивчера в 13:13
Забайкальский бизнес не хочет платить за льготы населению на электричество
Красная веснавчера в 18:13
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
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По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
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Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
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Происшествия
Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест
Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.
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Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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Авто
Электрокар Audi AI:ME оказался клоном хэтча Volkswagen ID
Относительно доступный, а значит, массовый батарейный хэтчбек на платформе MEB появится как минимум у четырёх брендов VW Group.
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Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»
Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
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Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские воды
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Обновлено в 07:25
Общество
Москвичей предупредили о снегопадах до мая
Обновлено в 06:58
Транспорт
На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи
Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Пугачева тайно помогла семье Юлии Началовой
Примадонна тайно помогла семье покойной, обратившись к властям с просьбой о помощи в захоронении певицы.
Обновлено в 05:25
Экономика
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США
UC Rusal, с которой Минфин США в январе снял санкции, договорилась с американским производителем алюминиевых сплавов Braidy Industries о совместном строительстве завода по производству алюминиевого проката для автомобильной промышленности.
Обновлено в 00:00
Футбол
Фанаты «Динамо» разрисовали стену Цоя на Арбате
Фанаты футбольного клуба "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате. Фото было опубликовано на странице ФК в Instagram.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе
«Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.
Обновлено в 05:16
Кино
В Тюмени откроют Образовательный кинотеатр
Читайте еще: Фестиваль «Ноль плюс» представят в Берлине В Тюмени состоялась премьера фильма «Человек на своей земле»
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Жители Казани эвакуировались из квартир из-за концерта Макса Коржа
Много шума в буквальном смысле наделал в Казани концерт популярного белорусского певца Макса Коржа.
Обновлено в 07:02
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
ЛСР увеличила продажи недвижимости в I квартале на 22%
Девелоперская компания ЛСР в первом квартале 2019 года увеличила продажи недвижимости по сравнению с первым кварталом прошлого года на 22% - до 19 миллиардов рублей, говорится в сообщении застройщика.
Обновлено в 07:12
Музыка
Вокалистку Serebro госпитализировали после концерта
Новая вокалистка российской поп-группы Serebro Ирина Титова была госпитализирована после концерта. Об этом сообщает портал StarHit.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Технологии
Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера
Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42