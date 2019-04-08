Бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правиламБанки.ру 02:13

По мнению экспертов, порядок уплаты пока непонятен, разъяснений нет, декларация не утверждена, поэтому поступления в бюджет по итогам I квартала могут сократиться по сравнению с 2018 годом из-за того, что крупные холдинги приостановили платежи за услуги иностранным поставщикам.

Бизнес сможет платить «налог на Google» по старым правилам

Хоккей Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.

Шоу-бизнес Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.

Политика Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

Спорт Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Происшествия В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .

Шоу-бизнес Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.

Финансы Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Шоу-бизнес Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.

Экономика «Ведомостям» подыскивают нового читателя Алексей Голубович отказался комментировать вопрос, рассматривает ли он возможность выступить инвестором «Ведомостей» или принять участие в поиске инвестиций для издания: «Я покупаю и продаю бизнесы уже 30 лет и ни разу не слышал, чтобы до завершения сделки кто-то что-то про нее сказал».

Общество Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Происшествия Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.

Экономика Российских автомобилистов ждут два новых налога Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.

Авто Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Происшествия Часть Калининграда осталась без света "Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.

Политика Трамп уволил директора Секретной службы США Как уточняет CNN, отправить господина Аллеса в отставку исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни поручил американский президент Дональд Трамп.

Политика Чубайс раскритиковал Навального за высказывания об Абызове Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в своем Facebook раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за его высказывания о бывшем министре по делам открытого правительства Михаиле Абызове.