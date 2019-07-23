Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страныВедомости вчера в 17:56
САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля.
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с чего всё началось
Законопроект опубликован в понедельник. САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации.Ведомостивчера в 17:56
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Технологии
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим.
Обновлено вчера в 18:16
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме
Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Спорт
Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой Тимофей Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Китае, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
Обновлено в 02:47
Экономика
Неделя американских отчетностей стартовала ростом индексов
На этой неделе ожидаются квартальные финансовые отчеты четверти компаний, входящих в индекс S&P 500.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми
В Коми с рельсов сошли вагоны с углем, в результате было нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено 21 июля в 21:22
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Футбол
Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
Обновлено в 02:18
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Авто
MINI готовится выпустить несколько новых кросс-моделей
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Екатеринбурге подожгли машину члена «Единой России»
У члена «Единой России» и главы околопартийного движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева подожгли автомобиль Об этом пострадавший сообщил в Facebook.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Двое пассажиров такси погибли в ДТП на Обводном канале
Обновлено в 01:47
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Финансы
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Общество
Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой»
Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Mitsubishi объявила цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для России
Компания Mitsubishi объявила официальные цены для РФ на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений.
Обновлено вчера в 03:44
Авто
А давайте энергию для электромобилей брать от… ДВС!
Берлинский стартап ME Energy разработал станцию быстрой зарядки, на которой электричество вырабатывается прямо на месте с помощью двигателя внутреннего сгорания, работающего на биометаноле, который производят не из нефти, а из органических отходов или растений.
Обновлено вчера в 09:41
Баскетбол
Тим Данкан назначен ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио»
Прославленный игрок «Сперс» Тим Данкан вернулся в команду в качестве ассистента главного тренера Грегга Поповича.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина похвасталась фото без макияжа
Звезда опубликовала снимок в Instagram, на котором она запечатлена в ванне с пеной. При этом видно, что артистка позирует без макияжа.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56