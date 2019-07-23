Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страныВедомости вчера в 17:56
САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля.
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Законопроект опубликован в понедельник. САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации.Ведомостивчера в 17:56
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В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Экономика
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Elantra следующего поколения, вероятно, заимствует дизайнерские реплики из седана Hyundai Sonata 2020 модельного года, который дебютировал в начале этого года.
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