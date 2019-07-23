Экономика
Бизнес сможет переезжать в Россию из любой страныВедомости вчера в 17:56
Власти не оставляют попыток привлечь новых резидентов в специальные административные районы (САР) – российские офшоры на о. Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.
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с чего всё началось
Законопроект опубликован в понедельник. САРы были созданы летом 2018 г. для поддержки попавших под санкции компаний, зарегистрированных за рубежом. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации.Ведомостивчера в 17:56
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Минэкономразвития пригласило иностранные компании в российские офшоры
Международный антикоррупционный портал03:49
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Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
Обновлено в 11:47
Здоровье
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
Обновлено в 10:58
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Борисова нашла постоянную работу
Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 04:44
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ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Кино
Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего
Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась.
Обновлено в 11:51
Общество
Мясоеды съели сырую белку назло веганам и поплатились
В Великобритании суд вынес приговор мужчинам, которые съели сырую белку на глазах у посетителей веганского рынка в Лондоне.
Обновлено в 12:27
Авто
Volkswagen показал Touareg в исполнении One Million Edition
Что касается цен, то Touareg One Million Edition предлагается за 80 880 евро.
Обновлено в 09:40
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Футбол
«Спартаку» засчитали техническое поражение в матче с «Сочи»
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды "Зенита" Констанин Зырянов раскритиковал игру "Спартака".
Обновлено в 11:25
Политика
Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона у станции Шиес.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в общежитии Росгвардии
Пожар в общежитии Росгвардии на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:34
Спорт
Загитова показала фрагмент короткой программы нового сезона
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своём Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором запечатлён фрагмент её новой короткой программы.
Обновлено в 09:41
ЖКХ
Еще девять стартовых площадок подобрали для реновации
По оценке властей, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тыс. москвичей.
Обновлено в 06:44
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Гаджеты
WSJ узнал о планах Apple по покупке модемного бизнеса Intel
Apple ведёт переговоры по приобретению подразделения Intel, отвечающего за выпуск модемов для смартфонов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 03:54