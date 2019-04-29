Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазиновРБК 02:04
«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
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