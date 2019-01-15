Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым. Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".

с чего всё началось

Предприниматели предложили установить налоговый сбор в размере 500 рублей за выезд из России. Он будет распространяться как на россиян, так и иностранцев.

Политика Политика Парламент Британии отверг соглашение с ЕС по Brexit Британцы проиграют в случае no deal Жители Великобритании будут первыми, кто проиграет в случае выхода страны из ЕС без соглашения (no deal), заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования в британском парламенте.

Происшествия Происшествия На месте аварии под Воронежем нашли восьмого погибшего Спасатели обнаружили восьмую жертву крупной аварии под Воронежем, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Хренов.

Общество Общество «Аэрофлот» назвал иск от пассажиров попыткой давления на компанию Поступивший в суд в США иск от пассажиров «Аэрофлота», которых не пустили на борт в аэропорту Шереметьево, авиакомпания расценивает как попытку оказать влияние на нее, заявил РБК заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров.

Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Происшествия Происшествия Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15

Политика Политика Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.

Происшествия Происшествия Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».

Спорт Спорт Сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу Гандболисты сборной России уступили команде Бразилии в матче группового этапа на чемпионате мира в Германии.

Политика Политика В Китае канадца приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков Суд средней ступени города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, следует из заявления суда.

Политика Политика Оппозиция инициировала голосование об отставке правительства Мэй После провала голосования по соглашению о выходе из Евросоюза, которое правительство Терезы Мэй подготовило совместно с Брюсселем, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия действующему кабинету.

Политика Политика На Украине объявили о возобновлении производства самолетов «Руслан»

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

Экономика Экономика С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб. По данным информированных источников "Ъ", иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры.

Политика Политика SEC обвинила украинского хакера во взломе ее базы данных Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США во вторник, 15 января, выдвинула обвинение в отношении украинского хакера Александра Еременко и еще восемь человек, в том числе шесть трейдеров из США, России и Украины, их обвиняют во взломе базы данных SEC EDGAR и получении доступа к конфиденциальным документам.

Политика Политика Юнкер выразил сожаление по поводу результатов голосования по Brexit Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал результаты голосование в британском парламенте по вопросу принятия соглашения с ЕС по Brexit.

Политика Политика Посол США в ФРГ прокомментировал свои письма о «Северном потоке — 2» Посол США в Германии Ричард Гренелл прокомментировал разосланные им письма о «Северном потоке — 2», в которых сообщил о возможности введения Вашингтоном санкций против компаний ФРГ из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода.

Космос Космос На Луне проросло первое в истории растение Луноход совершил посадку в бассейне Южный полюс 3 января и стал первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Общество Общество Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей "Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 млн рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко", - говорится в сообщении.

Политика Политика Медведев высказался о проблемах российского бизнеса Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Политика США потребовали от России уничтожить ракету 9М729 Во время встречи по ДРСМД в Швейцарии США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8).

Политика Политика В Сенате США организуют голосование против снятия санкций с «Русала» Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене решения о снятии санкций с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

Экономика Экономика Пачки сигарет предложили маркировать кодом вместо акцизных марок Результаты эксперимента по цифровой маркировке и прослеживанию подтвердили, что у кода Data Matrix шире возможности для усиления контроля государства над производством и оборотом табачной продукции, чем у бумажных специальных и акцизных марок.

Экономика Экономика Назван размер средней пенсии на Украине По состоянию на 1 января 2019 года размер средней пенсии на Украине составил 2645,6 гривен, об этом сообщил Пенсионный фонд страны в своем Facebook.

Политика Политика Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке» Путин рассказал, что в настоящий момент «Газпром» работает над разными вариантами продолжения сухопутной нитки газопровода в европейском направлении.

Политика Политика Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ Россия останется верна своей позиции и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Происшествия Происшествия «Победа» может прекратить выполнять международные рейсы из «Пулково» Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует с апреля прекратить выполнять международные рейсы из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург).

Происшествия Происшествия Семь человек погибли в ДТП под Воронежем Семь человек погибли в ДТП под Воронежем. На трассе Р-298 столкнулись три легковых автомобилей.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Алла Пугачева начала задыхаться на съемках Алла Пугачева чуть не задохнулась на съемках передачи Первого канала.