Политика
Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежиИзвестия вчера в 08:19
Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
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Здоровье
В Москве внедряют новый стандарт поликлиник
В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Кино
HBO разыграет шесть железных тронов из сериала «Игра престолов»
Телеканал HBO заявил о квесте "За трон", в котором фанаты смогут получить шесть железных тронов из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой вовлекут в судебные разбирательства из-за жилья
Дочери Юлии Началовой Вере после вступления в наследство придется разбираться с судебными делами покойной матери из-за элитного жилья.
Обновлено в 01:14
Экономика
Путин отчитался о миллиардах погашенных долгов по зарплатам
Российский президент Владимир Путин на заседании коллегии Генепрокуратуры России заявил, что в прошлом году "при непосредственном участии" органов прокуратуры удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более 26 млрд руб. Прямую трансляцию выступления Путина ведет ТАСС.
Обновлено в 06:48
Общество
В Японии запретят физическое наказание детей
Кабинет министров Японии во вторник одобрил поправки к закону о жестоком обращении с детьми, которые, в частности, вводят запрет на физическое наказание несовершеннолетних, сообщает Japan Times.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Кино
Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище
Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 08:19
Хоккей
«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Экономика
Банк России выпустил веб-игру по финансовой грамотности для детей
Банк России выпустил игру по финансовой грамотности для детей, сообщает регулятор в своем микроблоге в Twitter.
Обновлено в 07:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и сбил коляску с ребенком
Автомобиль в Челябинске сбил пешеходов, в частности, коляску с ребенком, вылетев на тротуар после столкновения с другой машиной.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В результате наводнения в США погибли три человека
Стало известно о как минимум трех жертвах масштабного наводнения в американском штате Небраска.
Обновлено в 01:04
Транспорт
Власти Петербурга планируют заменить все автобусы на электробусы
Правительство Санкт-Петербурга в перспективе намерено полностью заменить автобусы города на более экологичные электробусы.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Обновлено в 07:31
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес
Алсу показала редкую фотографию с мужем в день их кружевной свадьбы
В минувший понедельник, 18 марта, популярная певица Алсу поделилась нежной фотографией в блоге. На ней она запечатлена в обнимку с мужем.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
«Воронье новолуние» кубанцы смогут увидеть в ночь на 21 марта
Сегодня ночью, 19 марта, жители Кубани смогут также наблюдать самою большую в марте Луну.
Обновлено в 06:35
Политика
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершат к 2021 году
Модернизацию и ремонт российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» планируется закончить к 2021 году.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Россиянин из НХЛ призвал власть дать соотечественникам свободу
Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался против законов о контроле Интернета в России со стороны государства и поддержал соотечественника Артемия Панарина, выступившего с похожим заявлением.
Обновлено в 07:17
Театры
В Нижнем Новгороде умерла театральный режиссер Рива Левите
Обновлено в 05:21
Политика
RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Отец Юлии Началовой рассказал новые факты о смерти дочери
Отец Юлии Началовой, продюсер и композитор Виктор Началов, рассказал о причинах смерти своей дочери.
Обновлено в 07:06
Политика
Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
Обновлено в 06:44
Авто
В Сети стала известна дата выхода обновленной LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Обновлено в 05:39
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы
По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.
Обновлено в 05:51