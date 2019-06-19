Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56
Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.Ведомостивчера в 17:12
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В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
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Обновлено в 03:48
Происшествия
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
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Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга
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Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
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Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
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