Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56

Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Интерфакс05:43

Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениям

Forbes05:38

Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений

РБК05:43

Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

Ведомости05:06

Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Коммерсантъ06:07

Российские бизнесмены попросили Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Эхо Москвы04:30

Отмена сроков давности для налоговых преступлений

BFM.ru17 июня в 23:29
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Экономика

Путин признал, что россиянам стало тяжелее жить

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что россиянам стало тяжелее жить. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».
Обновлено в 05:28
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Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату

Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Политика

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»

Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы

В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Авто

«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Экономика

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Авто

Бюджетный Volkswagen Tharu обошел по продажам Toyota RAV4

Кроссовер Volkswagen Tharu установил очередной рекорд по продажам.
Обновлено в 02:27
Политика

Владимир Путин пообещал личный контроль за «мусорной реформой»

Владимир Путин пообещал личный контроль за "мусорной реформой".
Обновлено в 06:30
Общество

Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
Политика

Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке

Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:32
Общество

В Норильске поймали гуляющую белую медведицу

В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Финансы

Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала года

В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Обновлено в 03:48
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области

В Челябинской области в результате ДТП с участием автобуса погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:18
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга

Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.
Обновлено в 05:13
Политика

Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению

По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Бари Алибасов впервые после комы дал интервью

Обновлено вчера в 01:21
Шоу-бизнес

Подруга Тимати призналась, почему перестала быть гонщицей

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь в отпуске во время беременности.
Обновлено в 04:42
Экономика

Медведев собирается повысить пособие на детей с полутора лет

«Предложения заключаются в том, чтобы компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не для всех категорий граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета, – по трудоспособному населению», – сказал Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Политика

Стартовала 17-я «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным стартовала в 17-й раз. Информацию об этом приводит РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Политика

Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
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