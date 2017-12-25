Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56

Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
Читать в источнике
с чего всё началось

Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

Титов: надеюсь, идея отмены срока давности по налоговым преступлениям растворится навсегда

BFM.ru09:45

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Интерфакс05:43

Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений

РБК05:43

Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Коммерсантъ06:07

Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

Ведомости05:06

Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениям

Forbes05:38

Российские бизнесмены попросили Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Эхо Москвы04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:58, Вашингтон
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

Обновлено в 03:47
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Общество

Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства

Обновлено в 07:27
Политика

Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х

Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно

Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин рассказал, куда делся народ чудь

Обновлено в 07:18
Политика

Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»

Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Политика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин отверг вероятность «большой сделки с США»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека

Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Политика

Путин ответил уральцу, не надоело ли ему быть президентом

Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России.
Обновлено в 09:25
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»

Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе

Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок

"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»

Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского

Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика

В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора

Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Авто

Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу

«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки

Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко

Обновлено в 08:03
Политика

Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Авто

Toyota и Lexus позаимствуют заднеприводную платформу у Mazda

Имеются сведения, согласно которым Toyota планирует использовать заднеприводную платформу Mazda и рядную силовую установку с шестью цилиндрами в процессе создания преемника своего седана премиум-класса Mark X. Lexus намеревается внедрить эти детали в новое купе, которое в модельном ряду расположится между RC и LC.
Обновлено в 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное