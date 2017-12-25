Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56
Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.Ведомостивчера в 17:12
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Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
Обновлено в 07:18
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин отверг вероятность «большой сделки с США»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ни о какой «большой сделке с США» не может быть и речи.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин ответил уральцу, не надоело ли ему быть президентом
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом России.
Обновлено в 09:25
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе
Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Китайские СМИ впечатлены панамским маневром фрегата «Адмирал Горшков»
Авторы Sohu обратили внимание на то, что 18 июня Всемирная сеть мониторинга судов сообщила, что корабли Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» прошли через Панамский канал и вышли в Карибское море.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия
СМИ узнали о фабрикации уголовного дела в наркополиции Раменского
Следователи предъявили обвинение экс-начальнику отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Раменское» подполковнику Дмитрию Понкратову по делу об организации преступной группы.
Обновлено в 05:00
Политика
В ПЦУ прокомментировали проведение Филаретом поместного собора
Ранее Филарет заявил об отделении его структуры от новой церкви Украины.
Обновлено в 09:09
Авто
Завод Ford во Всеволожске сегодня официально прекратит работу
«В четверг 20 июня официально наступит последний рабочий день», — сообщил РИА Новости председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки
Действующая администрация США никакого ответа не предоставила, добавил он. Путин рассказал, как Россия будет реагировать на кибератаки.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Политика
Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.
Обновлено в 07:04
Авто
Toyota и Lexus позаимствуют заднеприводную платформу у Mazda
Имеются сведения, согласно которым Toyota планирует использовать заднеприводную платформу Mazda и рядную силовую установку с шестью цилиндрами в процессе создания преемника своего седана премиум-класса Mark X. Lexus намеревается внедрить эти детали в новое купе, которое в модельном ряду расположится между RC и LC.
Обновлено в 08:34