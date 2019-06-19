Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.

с чего всё началось

Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям

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