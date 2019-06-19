Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56
Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.Ведомостивчера в 17:12
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика
Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»
Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
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«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб
Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
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Происшествия
Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого
Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
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Более 30 человек обратились к врачам в Подмосковье в связи с жарой с начала июня
Более 30 человек обратились к врачам в Московской области из-за жаркой погоды, которая установились в столичной агломерации с начала июня 2019 года, из них 16 были госпитализированы.
Обновлено в 08:05
Финансы
Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
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Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован
Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Политика
Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Кино
Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»
По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.
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Политика
Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства
Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Общество
СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки
Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.
Обновлено в 07:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним защитником «Норвича»
Манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Аарону Ван-Биссаке, которого отказывается отпускать «Кристал Пэлас».
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей
Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:31
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
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Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению
По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Кино
Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»
Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
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Политика
Зеленский начал увольнения и реорганизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
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В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58