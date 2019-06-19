Общество

Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениямРБК 02:56

Подготовили обращения в Верховный суд также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия». Сейчас срок давности по налоговым преступлениям составляет от двух до десяти лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениям

Forbes05:38

Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Коммерсантъ06:07

Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений

РБК05:43

Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

Ведомости05:06

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Интерфакс05:43

Российские бизнесмены попросили Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Эхо Москвы04:30

Отмена сроков давности для налоговых преступлений

BFM.ru17 июня в 23:29
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:44, Вашингтон
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Происшествия

«Сделаю все, чтобы смертная казнь на Украине была возвращена» – Гольдарб

Сделаю всё, чтобы смертная казнь была возвращена.
Обновлено в 06:01
Авто

Назвали четыре достойных внедорожника с пробегом за 900 тыс. рублей

Обновлено в 07:26
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Следствие обратилось к Басманному суду Москвы с просьбой арестовать предпринимателя Василия Бойко-Великого.
Обновлено в 05:49
Здоровье

Более 30 человек обратились к врачам в Подмосковье в связи с жарой с начала июня

Более 30 человек обратились к врачам в Московской области из-за жаркой погоды, которая установились в столичной агломерации с начала июня 2019 года, из них 16 были госпитализированы.
Обновлено в 08:05
Финансы

Курс доллара на Мосбирже обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи достиг минимальной в этом году отметки.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Пожар в таунхаусе в Подмосковье локализован

Пожар в подмосковном Пушкино, где горит таунхаус, локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидов

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил, как бороться с нелегальным оборотом опиоидных препаратов в стране.
Обновлено в 07:51
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Кино

Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»

По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Обновлено в 06:20
Политика

Путин: Россия активно работает над защитой своего киберпространства

Россия работает над тем, чтобы самостоятельно обеспечить безопасность своего киберпространства от многочисленных хакерских атак.
Обновлено в 08:35
Общество

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено в 05:50
Политика

Путин выступил за сокращение числа арестов предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сокращать число арестов предпринимателей по экономическим статьям и заменять их более мягкой мерой пресечения.
Обновлено в 07:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним защитником «Норвича»

Манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Аарону Ван-Биссаке, которого отказывается отпускать «Кристал Пэлас».
Обновлено вчера в 05:30
Общество

Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей

Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:31
Политика

Филарет собрал собор для восстановления Киевского патриархата

Обновлено в 06:35
Общество

Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе

Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению

По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 06:46
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Кино

Студия Pixar анонсировала новый мультфильм «Душа»

Анимационная студия Pixar анонсировала новый полнометражный мультфильм.
Обновлено в 05:03
Общество

Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Красноярска

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика

Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву

Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала

Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
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