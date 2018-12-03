Рост инвестиций в основной капитал ускорился в III квартале до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во II и 3,6% в I, сообщил Росстат.

с чего всё началось

По итогам III квартала 2018 года рост инвестиций в основной капитал ускорился до 5,2% в годовом выражении с 2,8% во втором квартале. При этом экономисты не могут объяснить, куда именно компании вложили свои деньги.

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