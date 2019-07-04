Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.

с чего всё началось

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