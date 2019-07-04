Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»Ведомости вчера в 17:28
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
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с чего всё началось
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.Ведомостивчера в 17:28
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«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Коммерсантъвчера в 23:35
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Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
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Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений
Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани
В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено 02 июля в 01:43
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено вчера в 10:47
Культура
В Петербурге скончалась театровед Галина Титова
Обновлено в 01:31
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Здоровье
Сиамские близнецы с одним сердцем на двоих родились в Индии
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено 03 июля в 23:49
Политика
Комитет ГД осенью представит министрам предложения о полномочиях МСУ
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления осенью этого года представит в Минфин, Минюст и Минэкономразития рекомендации по определению полномочий органов местного самоуправления и снятию с них излишних компетенций, сообщил журналистам председатель комитета, депутат ГД Алексей Диденко.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Президент России Владимир Путин пообщался с Папой Римским Франциском. После встречи они обменялись подарками.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Пограничники задержали в Ленобласти переплывшего Нарву француза
Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 22-летнего гражданина Франции, который сообщил, что прибыл на территорию России, переплыв реку Нарву с эстонской стороны.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено в 02:09