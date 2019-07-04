Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»Ведомости вчера в 17:28
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
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с чего всё началось
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.Ведомостивчера в 17:28
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«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Коммерсантъвчера в 23:35
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Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
«Свое обещание я выполню»: уфимский бизнесмен оплатит адвоката кассирше Луизе Хайруллиной
Обновлено в 00:58
Происшествия
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Обновлено в 02:27
Происшествия
На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Алибасов: меня спас кран с водой
Ранее News.ru писал, что отравление Алибасова было подтверждено специалистами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России».
Обновлено в 02:59
Экономика
Названы условия снижения ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность.
Обновлено вчера в 10:05
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Экономика
«Распадская» выкупила 20,4 млн акций в рамках программы buyback
"Распадская" в рамках объявленной ранее программы buyback приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% от уставного капитала компании, следует из сообщения угольной компании.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Общество
Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников
В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
Обновлено в 02:50
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
«Ростов» обратился к президенту РФС после оскорблений от «Чайки»
Российский футбольный клуб «Ростов» направил официальное письмо президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой обратить внимание руководства организации на оскорбительные высказывания в адрес фанатов клуба со стороны «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области.
Обновлено вчера в 10:57
Спорт
Кубанский дзюдоист взял «золото» на Всемирной Универсиаде в Италии
Как рассказал президент краевой федерации самбо и дзюдо Рудольф Бабоян, впереди у спортсмена на Универсиаде в Неаполе еще несколько выступлений - в абсолютной категории и командном турнире стенка на стенку.
Обновлено в 03:27
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
В России велосипеды научатся издавать рев КамАЗа
Никто не запретит скачать рев двигателя КамАЗа, но громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Крышевавшую вокзалы банду Андрея Читинского поймали в городах России
Участники крупной преступной группировки, контролировавшие железнодорожные перевозки на московских вокзалах, задержаны в ходе совместной операции Следственного комитета (СК) и МВД России.
Обновлено в 03:19
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35