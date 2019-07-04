Экономика

Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»Ведомости вчера в 17:28

«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
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Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»

Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.
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Коммерсантъвчера в 23:35

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Ведомостивчера в 17:28
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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