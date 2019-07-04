Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»Ведомости вчера в 17:28
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
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с чего всё началось
Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.Ведомостивчера в 17:28
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«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Коммерсантъвчера в 23:35
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Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Общество
Тихоокеанский флот почтил память моряков, погибших в Баренцевом море
Память моряков, погибших в Баренцевом море, почтил Тихоокеанский флот.
Обновлено в 02:20
Футбол
Андрей Аршавин оценил нового защитника «Зенита»
Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт и комментатор Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу прихода в стан сине-бело-голубых 25-летнего защитника Дугласа Сантоса.
Обновлено в 02:58
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании
Гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде молодого человека, который считается крупнейшим кибермошенником в истории пиренейского королевства.
Обновлено в 02:55
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Кабрал руководил штатом Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год и сейчас проходит обвиняемым по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras.
Обновлено в 03:33
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рост одобрения деятельности Путина
Опрос «Левада-центра» показал, что большая часть россиян (68%) одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 03:20
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обновлено в 02:54
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено вчера в 11:50
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено вчера в 12:24
Здоровье
Большинство коек в российских хосписах заняты непрофильными пациентами
Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» провел мониторинг российских хосписов, в ходе которого выяснилось, что они, как и профильные отделения в больницах, по большей части заняты людьми, которых «просто некуда пристроить».
Обновлено в 00:15
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Политика
В МИД Украины вызвали посла Венгрии
Заместитель главы МИД Украины Егор Божок вызвал на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
Обновлено в 04:01
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I полугодии выросла на 11,7%
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 444,16 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
Обновлено в 03:11
Общество
В Петербурге умерла заслуженный деятель искусств Галина Титова
Заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Галина Титова скончалась.
Обновлено в 01:08
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Как говорится в отчете организации, за первые 6 месяцев текущего года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились на 2,4% до 828 750 единиц.
Обновлено в 02:05
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35